Мошенники выманили 16,7 млн рублей у петербургской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 29 февраля, в полицию обратилась 76-летняя петербурженка, которая сообщила, что стала жертвой крупного мошенничества. По данным Piter.TV, аферисты выманили у пенсионерки почти 17 млн рублей.

Женщина заявила, что с конца июля 2023 года до 26 февраля 2024 года ей на мобильный телефон звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных служб, и убеждали пострадавшую обезопасить её денежные средства.

В общей сложности аферистам удалось выманить у пожилой женщины 16,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Софьи Ковалевской задержали 58-летнюю курьера телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV