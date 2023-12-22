На улице Софьи Ковалевской задержали 58-летнюю курьера телефонных мошенников

Под давлением телефонных мошенников пожилой человек передал неизвестной женщине 1,9 млн рублей.

В полицию Калининского района 23 февраля обратился 87-летний пенсионер, проживающий в доме 5 по улице Софьи Ковалевской, и сообщил, что ему неоднократно поступали звонки от неизвестных, которые убеждали его в необходимости декларирования доходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 25 февраля.

Под давлением телефонных мошенников пожилой человек передал неизвестной женщине 1,9 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

У дома 10 по той же улице задержали 58-летнюю жительницу деревни Новое Девяткино Всеволожского района. Установлено, что она выполняла роль курьера.

Полиция приняла меры по раскрытию этого преступления.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге с поличным задержаны курьеры мошенников.

Фото: Piter.TV