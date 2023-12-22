В Петербурге с поличным задержаны курьеры мошенников

Пенсионер выбросил им в окно 109 тысяч рублей, завернутые в наволочку.

Полицейскими с поличным задержаны курьеры мошенников. Они вынудили 94-летнего пенсионера сбросить деньги из окна, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 февраля поступило сообщение о том, что пенсионеру из дома по улице Орджоникидзе звонят неизвестные и требуют денег. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые с поличным задержали мужчин (19 и 50 лет). Оба нигде не работают, а старший неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за хранение наркотиков и кражу.

Установлено, что 94-летнему пенсионеру звонили неизвестные, сообщившие, что его внучка, якобы, стала виновницей ДТП и для того, чтоб избежать уголовной ответственности, срочно необходимы деньги. Мужчина по требованию звонивших выбросил из окна своей квартиры 109 тысяч рублей, завернутые в наволочку. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В Сосновом Бору пенсионерка передала мошенникам более 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv