В Сосновом Бору пенсионерка передала мошенникам более 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Сосновом Бору пенсионерка лишилась более 4 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 81-летней жительницы Соснового Бора, в период с 1 по 19 февраля ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Они говорили ей, что неизвестные пытаются похитить денежные средства, находящиеся на её счетах. Под предлогом сохранности денежных средств они убедили пожилую женщину снять деньги со счетов и передать неизвестному, а также перевести на указанные ими счета.

В парке "Белые Пески" женщина 15 февраля передала неизвестному мужчину 3 508 000 рублей. В период с 16 по 19 февраля она перевела через банкомат на указанные счета 850 000 рублей. Сумма ущерба составила 4 358 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее петербуржец взял кредиты, продал Toyota Hilux и перевел 2,3 млн рублей мошенникам.

Фото: Piter.tv