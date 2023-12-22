Петербуржец взял кредиты, продал Toyota Hilux и перевел 2,3 млн рублей мошенникам

Мужчина снял со своего счета 165 тысяч рублей, взял кредиты в двух банках на сумму 400 тысяч рублей, продал Toyota Hilux, за 1,8 млн рублей и перевел все денежные средства через банкомат на указанный неизвестным счет.

В Петербурге 67-летний рабочий продал машину, взял кредит и перевел на неизвестные счета 2,3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, в период с 3 по 7 февраля ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником сотового оператора, предложил продлить договор по использованию абонентского номера и для подтверждения сообщить код, который ему отправили. После чего звонивший сообщил, что у заявителя заблокированы счета и мошенники могут завладеть его автомобилем, для сохранения денежных средств нужно снять их наличными, продать машину и все деньги положить на безопасный счет.

Мужчина снял со своего счета 165 тысяч рублей, взял кредиты в двух банках на сумму 400 тысяч рублей, продал Toyota Hilux, за 1,8 млн рублей и перевел все денежные средства через банкомат на указанный неизвестным счет. Сумма ущерба составила 2 365 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Также в Петербурге советник гендиректора перевел "сотрудникам ФСБ" почти 11 млн рублей.

Фото: pxhere