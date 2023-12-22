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В Петербурге советник гендиректора перевел "сотрудникам ФСБ" почти 11 млн рублей
Сегодня, 9:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге советник гендиректора перевел "сотрудникам ФСБ" почти 11 млн рублей

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Сумма материального ущерба составила 10 977 100 рублей.

В Петербурге советник генерального директора "Спецмонтажавтоматика" доверился "сотрудникам ФСБ" и перевел им почти 11 млн рублей. подробности стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 8 февраля обратился 68-летний мужчина, советник генерального директора "Спецмонтажавтоматика". С его слов, в период с 31 января по 7 февраля ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Звонившие сообщали о мошеннических действиях в отношении мужчины и необходимости перевода денежных средств на безопасный счет. После этого петербуржец перевел личные сбережения и взятые в кредиты деньги на неизвестные счета.

Сумма материального ущерба составила 10 977 100 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).

Также в Петербурге тренер перевел мошенникам 15 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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