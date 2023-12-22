В Петербурге тренер перевел мошенникам 15 млн рублей

Ему в период с 11:00 30 января по 16:40 8 февраля звонили неизвестные.

В Приморском районе Петербурга тренер перевёл на "безопасные" счета более 15 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 8 февраля обратился 63-летний петербуржец, работающий тренером. Ему в период с 11:00 30 января по 16:40 8 февраля звонили неизвестные, которые сообщили, что на его счете происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Мужчина перевел на указанные неизвестными счета 15 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мошенники лишили пожилую петербурженку 7 млн рублей.

Фото: Piter.tv