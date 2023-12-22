Мошенники лишили пожилую петербурженку 7 млн рублей

Она передала деньги курьерам частями.

Полиция разыскивает мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 февраля обратилась 71-летняя пенсионерка, проживающая в доме по улице Софьи Ковалевской. Она рассказала, что с 9 по 21 декабря 2023 года ей звонили неизвестные, представлявшиеся банковскими сотрудниками. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств звонившие убедили пенсионерку снять со своего счета денежные средства и передавать их курьерам частями – 9, 12, 15 и 18 декабря.

Сумма ущерба составила 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ещё одна петербургская пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей. Она, в том числе, взяла кредит.

Фото: Piter.tv