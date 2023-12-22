Петербургская пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей

Она сняла деньги с накопительного счета и взяла кредит.

В Калининском районе Петербурга пенсионерка сняла деньги с накопительных счетов, взяла кредит и перевела более четырех миллионов рублей мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 5 февраля обратилась 68-летняя пенсионерка. Она рассказала, что днём 26 января ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, он убедил женщину оформить кредит, обналичить 600 тысяч рублей, а также снять со своих накопительных счетов 3 800 000 рублей. Все деньги женщина перевела на указанные счета.

Сумма ущерба – 4 400 000 рублей. возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Петербурге будут судить организаторов финансовой пирамиды, обманувших 18 тыс. россиян.

Фото: Piter.tv