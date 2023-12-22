В Петербурге будут судить организаторов финансовой пирамиды, обманувших 18 тыс. россиян

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств".

В Петербурге десять человек стали фигурантами дела об организации крупномасштабного финансового мошенничества и привлечении денежных средств посредством финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что общее количество участников преступного сообщества составляло 35 человек. По версии следствия, злоумышленники основали организации сети региональных филиалов под общим брендом "Лайф из Гуд" в 2014 году. Компания предлагала гражданам стать участниками жилищного кооператива, обещая новое жилье или доходность до 30% годовых. Однако фигуранты не занимались инвестированием в действительности, а средства, полученные от новых клиентов, использовались для приобретения недвижимости и выплат. Граждан были обмануты в отношении уровня доходности их вложений. В результате фигуранты присвоили более 280 млн рублей.

В схеме финансовой пирамиды приняли участие более 18 тыс. российских граждан, которые вложили в жилищный кооператив свыше 15 млрд рублей. Организаторы схемы присвоили себе 2 млрд из этой суммы. В феврале 2022 года десять предполагаемых участников преступного сообщества были задержаны в Петербурге, остальные объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы до шести или десяти лет.

На имущество обвиняемых, включая более 2,3 тыс. квартир, наложен арест для возмещения ущерба, а также заморожены их активы на сумму около 1 млрд рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что более чем у 200 петербургских пенсионеров МВД могут отобрать квартиры.

Видео: МВД