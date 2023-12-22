Более чем у 200 петербургских пенсионеров МВД могут отобрать квартиры

Госслужащим было выделено жильё ещё в начале 2000-х годов в соответствии с действовавшим в то время законом.

В Северной столице намерены выселить из служебных квартир около 200 пенсионеров, ранее работавших в МВД. Такую информацию передаёт "Фонтанка".

Госслужащим было выделено жильё ещё в начале 2000-х годов в соответствии с действовавшим в то время законом. Им пообещали, что приобретённая недвижимость останется в их собственности при любых обстоятельствах. Однако позже жильцов служебных квартир обязали выселиться через суд.

Теперь экс-полицейские вынуждены обращаться в прокуратуру и ЗакС Петербурга, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Пенсионеры надеются получить разрешение на остаться в своих прежних квартирах.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)