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Более чем у 200 петербургских пенсионеров МВД могут отобрать квартиры
Сегодня, 16:12
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Более чем у 200 петербургских пенсионеров МВД могут отобрать квартиры

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Госслужащим было выделено жильё ещё в начале 2000-х годов в соответствии с действовавшим в то время законом.

В Северной столице намерены выселить из служебных квартир около 200 пенсионеров, ранее работавших в МВД. Такую информацию передаёт "Фонтанка".

Госслужащим было выделено жильё ещё в начале 2000-х годов в соответствии с действовавшим в то время законом. Им пообещали, что приобретённая недвижимость останется в их собственности при любых обстоятельствах. Однако позже жильцов служебных квартир обязали выселиться через суд.

Теперь экс-полицейские вынуждены обращаться в прокуратуру и ЗакС Петербурга, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Пенсионеры надеются получить разрешение на остаться в своих прежних квартирах.

Ранее мы сообщили о том, что с  двух петербургских актёров театра "За чёрной речкой" требуют 15 млн рублей долга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

Теги: гу мвд рф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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