С двух петербургских актёров театра "За чёрной речкой" требуют 15 млн рублей долга

Сергей Гвоздев, являющийся директором театра, и его заместитель Анатолий Журавин должны были вернуть средства за аренду и обслуживание технического этажа, который они занимают, кредитору ЖСК-1078, АНО "Санкт-Петербургский театр "За Чёрной речкой"".

Учредители театра "За черной речкой", актёры Сергей Гвоздев и Анатолий Журавин, привлечены к субсидиарной ответственности со стороны конкурсного управляющего Дениса Янушевского. Заявление было направлено в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Сумма требований составляет 14,7 млн рублей.

Сергей Гвоздев, являющийся директором театра, и его заместитель Анатолий Журавин должны были вернуть средства за аренду и обслуживание технического этажа, который они занимают, кредитору ЖСК-1078, АНО "Санкт-Петербургский театр "За Чёрной речкой"". В заявлении господин Янушевский указал, что Гвоздев и Журавин не предприняли мер по погашению задолженности и не обратились в арбитраж с заявлением о несостоятельности учреждения, которое наступило в декабре 2019 года. Напомним, что в мае 2023 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал театр "За Чёрной речкой" банкротом.

Сергей Гвоздев и Анатолий Журавин - известные театральные и киноактеры. Так, Гвоздев снимался в сериалах "Такая работа", "Мать-и-мачеха", "Пари", а Журавин задействован в съёмках "Тайны следствия", "Лихач-2", "Мост".

Ранее мы сообщили о том, что суд отклонил иск дилера Nissan к "Автозаводу Санкт-Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Театральный центр "За Чёрной речкой"