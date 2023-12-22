Суд отклонил иск дилера Nissan к "Автозаводу Санкт-Петербурга"

В 2022 году случился срыв поставок иномарок по контракту.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск дилера ООО "Евразия Моторс" к автозаводу "Санкт-Петербург" о взыскании с него почти 50 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Ответчик утверждает, что, согласно условиям договора с Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус (предыдущее название завода), он имел право отказаться от поставки заказа, сделанного заводом. Это привело к тому, что дилер не смог рассчитывать на продажу заказанного у производителя товара.

В 2022 году случился срыв поставок иномарок по контракту. ООО "Евразия Моторс" решило обратиться в суд, приложив к иску показатели прибыли за 2021 год в размере 62 млн рублей. По подсчётам аналитиков, размер упущенной выгоды за 10 месяцев составил 49,1 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская компания проиграла суд с Минкультуры из-за неснятого фильма.

Фото: Piter.TV