Петербургская компания проиграла суд с Минкультуры из-за неснятого фильма

Иск был подан прокуратурой.

Петроградский районный суд Петербурга обязал кинокомпанию "Север" выплатить 25 млн рублей долга и 3,5 млн рублей процентов в пользу Министерства культуры РФ. Иск был подан прокуратурой, сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Спор между сторонами вспыхнул из-за фильма под названием "Храни меня, мой Инстаграм!"*, на который Минкульт в конце 2019 года выделило субсидию из федерального бюджета в размере 25 млн рублей.

В ходе судебного процесса было установлено, что фильм продолжительностью полтора часа так и не был завершён. Ответчик (ООО "Кинокомпания Север") не смог подтвердить обратное, не предоставил акт приемки, сметы или копии фильма. В результате Министерство культуры получило возврат полной суммы субсидии: также были взысканы более 3,5 млн рублей процентов. Суд рассмотрит апелляционную жалобу до середины февраля.

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Фото: Piter.TV

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, её деятельность на территории России запрещена.



