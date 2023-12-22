19-летний петербуржец осужден на 8 лет за поджог релейного шкафа

Он стал первым в городе диверсантом, который получил реальный срок.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор 19-летнему петербуржцу З. Он стал первым в городе диверсантом, он проведет в тюрьме и колонии 8 лет, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржец признан виновным по статье 281 УК РФ (диверсия). По версии следствия, он 17 марта 17 марта 2023 года на перегоне железнодорожных станций Горелово – Красное Село поджег устройство сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, отвечающего за интервальное регулирование движения поездов и обеспечивающего безопасный пропуск железнодорожных составов.

Поджог был совершен с помощью краски и зажигалки по заданию "куратора" из Telegram. Кроме того, обвиняемый снимал всё происходящее на видео. С 18 по 19 марта 2023 года "куратор" перечислил на созданный петербуржцев криптокошелек 10 тысяч рублей.

Суд посчитал доказанным, что умысел З. был направлен именно "на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации". Молодой человек вину признал. Ущерб был возмещен еще на стадии предварительного расследования. В ходе процесса суд также исследовал телефон фигуранта, на котором в истории браузера были обнаружены многочисленные запросы о казни девушек и женщин при различных обстоятельствах. "Я не помню в каком контексте их совершал", – пояснил З. суду.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2 года Зайцев будет отбывать в тюрьме, остальные 6 – в ИК строгого режима.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов