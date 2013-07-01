В школе №16 на Васильевском острове открыли кабинет психологической разгрузки

В кабинете школьники смогут получить профессиональную поддержку психолога и логопеда.

В школе №16 в Василеостровском районе Петербурга создали пространство для психологической разгрузки и вовлечения в школьную среду детей-инофонов из семей мигрантов и детей с ограниченными возможностями "Баланс". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 14 ноября.

Авторами проекта являются десятиклассники, которые провели опросы и на их основании пришли к выводу, что барьеры в общении – главная причина конфликтов между учениками.

Мы создаем равные условия для самореализации вне зависимости от ограничений по здоровью или происхождения человека. Замечательно, что ребята придумали такой проект для работы в стенах своей школы. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В кабинете школьники смогут получить профессиональную поддержку психолога и логопеда. Кроме того, пространство оборудовано дидактическими панелями, которые помогают в развитии речи, моторики, познавательных и социальных навыков.

Кабинет "Баланс" разработан в рамках проекта "Твой бюджет в школах – 2022", его бюджет – порядка 2,9 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)