У выборгской школы оказалась лучшая в России столовая

Столовая выборгской школы 14 признана лучшей в России.

Команда выборгской школы №14 продемонстрировала высокий уровень профессионализма и качества обслуживания, что позволило им одержать победу в конкурсе "Лучшая школьная столовая — 2023". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Ленинградской области.

В их столовой уделяется особое внимание качеству продуктов, разнообразию меню и комфортным условиям для учащихся.

Команда Новосельской школы Ломоносовского района также заслуженно получила награду в номинации "Лучшая сельская школьная столовая – 2023" за свою работу, предлагая высококачественные блюда и обслуживание для учащихся из сельской местности.

Ранее сообщалось, что петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской.

Фото: Piter.TV