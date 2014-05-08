У выборгской школы оказалась лучшая в России столовая

Команда выборгской школы №14 продемонстрировала высокий уровень профессионализма и качества обслуживания, что позволило им одержать победу в конкурсе "Лучшая школьная столовая — 2023". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Ленинградской области.
В их столовой уделяется особое внимание качеству продуктов, разнообразию меню и комфортным условиям для учащихся.
Команда Новосельской школы Ломоносовского района также заслуженно получила награду в номинации "Лучшая сельская школьная столовая – 2023" за свою работу, предлагая высококачественные блюда и обслуживание для учащихся из сельской местности.
Ранее сообщалось, что петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской.
Фото: Piter.TV
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