Петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской

Архитектурный облик объекта решен в традиционном виде для зданий общеобразовательных учреждений.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик здания общеобразовательной школы на 550 мест в Московском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа будет находиться на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским пр., Среднерогатской ул. и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги, участок 26.

Архитектурный облик объекта решен в традиционном виде для зданий общеобразовательных учреждений. Для облицовки фасадов будут применены керамогранитные плиты с использованием акцентных вставок разных цветов.

Фото: КГА