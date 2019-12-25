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Петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской
Сегодня, 16:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской

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Архитектурный облик объекта решен в традиционном виде для зданий общеобразовательных учреждений.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик здания общеобразовательной школы на 550 мест в Московском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа будет находиться на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским пр., Среднерогатской ул. и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги, участок 26.

Архитектурный облик объекта решен в традиционном виде для зданий общеобразовательных учреждений. Для облицовки фасадов будут применены керамогранитные плиты с использованием акцентных вставок разных цветов.

Фото: КГА

Теги: кга, школа
Категории: Лента новостей,

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