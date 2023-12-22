Дочь Тропилло рассказала, что тело отца нашли в квартире в Финляндии

Андрей Тропилло прожил в Финляндии последние 2 года.

Накануне в возрасте 73 лет скончался музыкальный издатель и первый продюсер в СССР Андрей Тропилло. Дочь звукорежиссера рассказала, что он ушел из жизни в квартире в Финляндии, однако причины смерти неизвестны, передает 1 мая spb.aif.ru.

Женщина также отметила, что Андрей Тропилло прожил в стране последние 2 года.

Я даже не могу сказать вам точный диагноз, от чего он умер. Я знаю, что он нашли его мертвым. Вот и все. Дочь Андрея Тропилло

Тело продюсера из Финляндии для похорон его дочь забрать и перевезти в Петербург не может. У нее нет шенгенской визы.

Напомним, о смерти Андрея Тропилло стало известно сегодня. В 1980-х годах он записал в своей неофициальной студии "АнТроп" альбомы музыкальных объединений "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса" и других, организовывал их выступления, а уже в 1990-х годах лейбл "АнТроп" существовал официально. На нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth.

Фото: zvuki.ru