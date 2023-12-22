С 16 по 18 мая ограничат движение в центре Петербурга из-за проведения "ТранспортФеста"

Фестиваль проводит городской комитет по транспорту.

С 16 по 18 мая в Петербурге пройдет V Международный транспортный фестиваль "ТранспортФест". Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для организации мероприятия, передает "Петербургский дневник" 1 мая.

Фестиваль проводит городской комитет по транспорту. На Манежной площади 16 и 17 мая покажут автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые и легковые автомобили, 18 мая состоится IX Петербургский международный парад ретротранспорта. По центральным улицам Петербурга проедет историческая техника. В мероприятии поучаствуют 300 исторических образцов из частных коллекций и музеев РФ и зарубежных стран.

Ради фестиваля ограничат движение транспорта. Так, закроется движение у Инженерной улицы от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовой улицы от Замковой улицы до Манежной площади и на Манежной площади. По участкам не получится проехать с 09:00 во вторник, 14 мая, до 18:00 в воскресенье, 19 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, где в Петербурге ограничат проезд с 1 мая.

Фото: ВКонтакте / Транспортный фестиваль "ТранспортФест"