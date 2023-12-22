Петербуржец стрелял по банкам на Планерной улице

Мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Правоохранители задержали мужчину, который стрелял по банкам на аллее у дома 49 по Планерной улице. Об этом 1 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района вечером 30 апреля поступила информация о том, что неизвестный размахивает пистолетом и стреляет. В причастности к инциденту задержали 32-летнего горожанина, проживающего в одном из домов по проспекту Ударников. Он произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета по банкам.

Мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пневматический пистолет изъят.

Ранее на Piter.TV: задержан водитель, открывший стрельбу в дорожном конфликте на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV