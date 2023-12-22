Еще шесть фонтанов заработали в Петербурге 1 мая

Всего в этом году петербуржцев и гостей города порадуют 85 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.

В Петербурге в Первомай заработали еще шесть светомузыкальных фонтанов и фонтанных комплексов. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Речь идет о сооружении на Торговой площади в Петергофе, фонтанах "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, у Гостиного двора в Кронштадте, в Металлострое и фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина.

Фонтанные светомузыкальные комплексы имеют два режима работы – статичный и светомузыкальный. В статичном режиме они работают с утра до вечера, а в определенное время можно увидеть, как фонтаны "танцуют". Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Такие фонтаны работают на час дольше, чем остальные, – с 09:00 до 23:00.

В будние дни фонтанный комплекс на площади Ленина в режиме светомузыкального шоу будет включаться в 12:00 и в 22:00, в выходные и праздничные дни шоу можно увидеть чаще – в 12:00, 20:00, 21:00 и 22:00. На Московском проспекте водное сооружение временно работает только в статичном режиме.

Фонтанный комплекс "Гостиный двор" работает с 10:00 до 23:00. Cветомузыкальное шоу получится увидеть в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00 по будним дням, в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00 – в нерабочие дни.

Фонтан на Торговой площади в Петергофе начинает светомузыкальное шоу каждый час с 11:00 до 22:00 включительно. "Крестики-Нолики" работает в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 21:00.

Всего в этом году петербуржцев и гостей города порадуют 85 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.

Напомним, сезон фонтанов стартовал 27 апреля.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга