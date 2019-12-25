В прошлом году в Петербурге заработал 21 новый фонтан

Параллельно с отреставрированными проектами появляются и новые архитектурные достопримечательности.

Во всех уголках Петербурга проводятся восстановительные работы фонтанов и фонтанных комплексов, являющихся символом города. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов, представляя годовой отчет правительства на заседании Законодательного собрания.

Параллельно с отреставрированными проектами появляются и новые архитектурные достопримечательности. Например, в рамках празднования 300-летнего юбилея Санкт-Петербургского университета на Университетской набережной появился оригинальный фонтан "Пётр I".

Всего же в минувшем году городские власти открыли горожанам и гостям Петербурга 21 новый фонтан.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открыли сезон фонтанов.

Фото: Правительство Петербурга