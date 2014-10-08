В Петербурге открыли сезон фонтанов

С этой даты и до середины октября фонтаны будут работать ежедневно.

В государственном музее-заповеднике "Петергоф" состоялось долгожданное открытие сезона фонтанов. Главной звездой церемонии стал легендарный фонтан "Самсон".

Особенностью этого сезона стало возвращение музыкального сопровождения при ежедневном запуске "Самсона" ровно в 10:00 — традиция, прерванная в пандемийный период. Это не разовое событие, а возрожденный ритуал, который теперь будет радовать гостей каждый день, подчеркнули в администрации музея-заповедника.

Нижний парк Петергофа открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 20:00, а фонтаны работают с 10:00 до 19:45. В этом сезоне гостей ждут как знакомые водные спектакли, так и новые сюрпризы, сохраняющие дух императорской резиденции.

Напомним, что система фонтанов Петергофа, созданная в XVIII веке, является одной из самых масштабных в мире и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Большом зале Филармонии выступил Бангкокский оркестр.

Видео: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"