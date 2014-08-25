В Петербурге в Большом зале Филармонии выступил Бангкокский оркестр

Гости прослушали произведения тайской музыки и оценили мастерство исполнителей.

Королевский Бангкокский симфонический оркестр дал концерт в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Гости прослушали произведения тайской музыки и оценили мастерство исполнителей, которые имеют опыт совместных выступлений с мировыми солистами и дирижерами. На концерте были губернатор Александр Беглов, руководитель Королевского оркестра Наронгрит Тамабут, чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Таиланд Евгений Томихин, а также почетный генеральный консул Королевства Таиланд в городе Юрий Ковальчук.

Дружба, уважение и партнерство между нашими странами становятся только крепче. Культура для всех нас – это единство, она радует людей и в РФ, и в Таиланде, и во всем мире. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба Смольного