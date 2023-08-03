После реконструкции в Петербурге заработали четыре фонтана

Сегодня "вернулись к жизни" водные сооружения, расположенные в Центральном, Петроградском и Московском районах.

В режиме водной картины в Петербурге 4 октября заработали еще четыре фонтана, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Сегодня "вернулись к жизни" водные сооружения, расположенные в Центральном, Петроградском и Московском районах. Открылись фонтаны на улице Красного Курсанта, 7, Мичуринской улице, 7, Невском проспекте, 146, и Московском проспекте, 206.

В прошлом веке в Северной столице построили множество фонтанов на внутридворовых территориях. Практически все они выполнены по типовым проектам из готовых железобетонных конструкций. Сооружения являлись прямоточными и имели присоединение к ближайшему жилому дому.

Все фонтаны передали в хозяйственное ведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" без инженерных сетей, рабочего оборудования и с поврежденными чашами. Их восстановление можно приравнять к новому строительству.

В настоящее время в Петербурге в режиме водной картины радуют жителей и гостей города 100 фонтанов.

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты "Водоканала" очистили от пены два фонтана.

Видео: комитет по энергетике Петербурга

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"