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Специалисты "Водоканала" очистили от пены два фонтана
Сегодня, 16:36
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Специалисты "Водоканала" очистили от пены два фонтана

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Также пострадало водное сооружение в Алексеевском саду.

Выяснилось, что злоумышленники 3 октября устроили пенную вечеринку не только в фонтане на Английском проспекте. Также пострадало водное сооружение в Алексеевском саду, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Сотрудники предприятия оперативно отреагировали на информацию и прибыли на адреса для помывки. А летом моющими средствами залили фонтаны на улице Комсомола и в Ново-Манежном сквере.

Петербургский "Водоканал" напоминает всем петербуржцам и гостям города: относитесь к фонтанам бережно! Пена в фонтанах – не так безобидна, как кажется. Химические средства могут нанести серьезный вред оборудованию. Фонтану может понадобиться ремонт.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Отмечается, что за порчу городского имущества предусмотрена административная ответственность. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, пена в фонтане
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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