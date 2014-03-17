Специалисты "Водоканала" очистили от пены два фонтана

Также пострадало водное сооружение в Алексеевском саду.

Выяснилось, что злоумышленники 3 октября устроили пенную вечеринку не только в фонтане на Английском проспекте. Также пострадало водное сооружение в Алексеевском саду, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сотрудники предприятия оперативно отреагировали на информацию и прибыли на адреса для помывки. А летом моющими средствами залили фонтаны на улице Комсомола и в Ново-Манежном сквере.

Петербургский "Водоканал" напоминает всем петербуржцам и гостям города: относитесь к фонтанам бережно! Пена в фонтанах – не так безобидна, как кажется. Химические средства могут нанести серьезный вред оборудованию. Фонтану может понадобиться ремонт. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Отмечается, что за порчу городского имущества предусмотрена административная ответственность.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"