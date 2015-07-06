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На Английском проспекте неизвестные вспенили воду в фонтане

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Злоумышленников ищут полицейские.

Неизвестные вспенили воду в фонтане, который находится у дома 13 по Английскому проспекту в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП СПб" 3 октября. 

Обычно при таких происшествиях специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на месте отключают водное сооружение и промывают его систему. Этот процесс трудоемкий и занимает несколько часов. 

Злоумышленников ищут полицейские, обстоятельства и детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: петербургские спасатели достали из Невы автомобиль. 

Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб

Теги: английский проспект, пена в фонтане
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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