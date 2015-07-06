На Английском проспекте неизвестные вспенили воду в фонтане

Злоумышленников ищут полицейские.

Неизвестные вспенили воду в фонтане, который находится у дома 13 по Английскому проспекту в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП СПб" 3 октября.

Обычно при таких происшествиях специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на месте отключают водное сооружение и промывают его систему. Этот процесс трудоемкий и занимает несколько часов.

Злоумышленников ищут полицейские, обстоятельства и детали случившегося уточняются.

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Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб