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Ограничивается движение на перекрестке Английского проспекта и набережной Мойки
Сегодня, 10:58
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Ограничивается движение на перекрестке Английского проспекта и набережной Мойки

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Ограничения будут действовать до 14 октября.

В Адмиралтейском районе проходят работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи. Поэтому с 26 августа ограничат движение транспорта на перекрестке Английского проспекта и набережной реки Мойки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать до 14 октября. Речь идет об участке у дома 124, литера А, по набережной реки Мойки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост.

Фото: Pxhere

 

Теги: английский проспект, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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