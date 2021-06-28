Ограничивается движение на перекрестке Английского проспекта и набережной Мойки

Ограничения будут действовать до 14 октября.

В Адмиралтейском районе проходят работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи. Поэтому с 26 августа ограничат движение транспорта на перекрестке Английского проспекта и набережной реки Мойки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать до 14 октября. Речь идет об участке у дома 124, литера А, по набережной реки Мойки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост.

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