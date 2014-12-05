Закрывается движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост

С 24 августа водители не смогут проехать по съезду с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную.

В Выборгском районе ремонтируют дороги. В связи с этим с 24 августа (08:00) по 25 августа (08:00) будет закрыт проезд по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост, съезду с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Выборгская набережная, набережная Чёрной речки, Вазаский переулок, Белоостровская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Александра Матросова, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект, Торжковская улица, Полюстровский проспект, Студенческая улица. Пресс-служба ГАТИ

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 24 августа до 1 сентября будет ограничено движение по Светлановской площади, включая пересечения с проспектом Испытателей, проспектом Энгельса, Светлановским проспектом и 2-м Муринским проспектом.

Кроме того, 24 августа ограничат проезд по проспекту Энгельса. Речь идет об участке на пересечении со Светлановской площадью. Закроется проезд по проспекту Энгельса в направлении от Светлановской площади к Железнодорожному переулку.

Также 25 августа ограничат движение транспорта по проспекту Энгельса на пересечении со Светлановской площадью. Закроется проезд по проспекту Энгельса в направлении от Светлановской площади к Нежинской улице.

Объезд: проспект Испытателей, проспект Энгельса, Светлановская площадь, Богатырский проспект. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Уткину проспекту.

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