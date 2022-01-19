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Закрывается движение транспорта по Уткину проспекту
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Закрывается движение транспорта по Уткину проспекту

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Движение будет перекрыто с 24 августа до 6 сентября.

В Красногвардейском районе специалисты проводят работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закрывается проезд по Уткину проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Движение будет перекрыто с 24 августа до 6 сентября. Речь идет об участке у проспекта Энергетиков.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что проезд по Большеохтинскому мосту временно ограничат.

Фото: Pxhere

 

Теги: гати, движение транспорта, уткин проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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