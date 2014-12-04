Проезд по Большеохтинскому мосту временно ограничат

Ограничения будут действовать с 23 августа.

В Красногвардейском районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия Большеохтинского моста. В связи с этим движение по переправе ограничат. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 21 августа.

Ограничения будут действовать с 23 августа по 6 сентября (06:00). Кроме того, будет ограничен проезд по съездам на Синопскую набережную, Тульскую улицу, Малоохтинскую набережную, Комаровский проезд.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что из-за установки светофора ограничат проезд на перекрестке Гидротехников, Политехнической и Тихорецкого проспекта.

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Фото: Pxhere