Из-за установки светофора ограничат проезд на перекрестке Гидротехников, Политехнической и Тихорецкого проспекта

Ограничения будут действовать с 22 по 30 августа.

В Выборгском районе проходят работы по модернизации светофорного объекта. В связи с этим ограничат проезд на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 22 по 30 августа. Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Напомним, что до 3 сентября будет ограничен проезд по Кантемировской улице от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта, включая боковые проезды и перекрестки.

Ранее мы писали, что с 22 августа ограничивается движение транспорта по Лермонтовскому проспекту.

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