Петербургские спасатели достали из Невы автомобиль

В момент происшествия в салоне никого не было.

С глубины 4 метра спасатели в Петербурге достали автомобиль из Невы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 3 октября на Васильевском острове. С края Университетской набережной по неосторожности машина скатилась в воду. К счастью, в этот момент в салоне никого не было.

Транспортное средство оперативно подняли на поверхность. В спасении авто задействовали водолазов и автокран. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти трое пенсионеров перевернулись на самодельном болотоходе.

Фото: пресс-служба МЧС России