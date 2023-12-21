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Петербургские спасатели достали из Невы автомобиль
Сегодня, 14:26
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Петербургские спасатели достали из Невы автомобиль

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В момент происшествия в салоне никого не было.

С глубины 4 метра спасатели в Петербурге достали автомобиль из Невы, сообщили в пресс-службе МЧС России. 

Инцидент произошел утром 3 октября на Васильевском острове. С края Университетской набережной по неосторожности машина скатилась в воду. К счастью, в этот момент в салоне никого не было. 

Транспортное средство оперативно подняли на поверхность. В спасении авто задействовали водолазов и автокран. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти трое пенсионеров перевернулись на самодельном болотоходе. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: автомобиль упал в неву, университетская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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