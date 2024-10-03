  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Найденный на Университетской набережной предмет оказался корпусом гранаты Ф-1
Сегодня, 15:20
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Найденный на Университетской набережной предмет оказался корпусом гранаты Ф-1

0 0

Предмет обнаружил у спуска к Неве напротив дома 17 водитель туристического автобуса, ожидавший туристов.

Стало известно, чем является предмет, найденный 8 апреля на Университетской набережной. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Предмет обнаружил у спуска к Неве напротив дома 17 водитель туристического автобуса, ожидавший туристов. О находке мужчина заявил в полицию. На место прибыла дежурная группа разминирования ОМОН "Бастион" Росгвардии. Взрывотехники установили, что это – пустой корпус гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Его изъяли для утилизации. 

Ранее мы рассказывали о том, что в чайхане на проспекте Обуховской Обороны обнаружили боевую гранату с детонатором. Предмет тоже утилизировали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: корпус гранаты, университетская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии