Найденный на Университетской набережной предмет оказался корпусом гранаты Ф-1

Предмет обнаружил у спуска к Неве напротив дома 17 водитель туристического автобуса, ожидавший туристов.

Стало известно, чем является предмет, найденный 8 апреля на Университетской набережной. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Предмет обнаружил у спуска к Неве напротив дома 17 водитель туристического автобуса, ожидавший туристов. О находке мужчина заявил в полицию. На место прибыла дежурная группа разминирования ОМОН "Бастион" Росгвардии. Взрывотехники установили, что это – пустой корпус гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Его изъяли для утилизации.

Ранее мы рассказывали о том, что в чайхане на проспекте Обуховской Обороны обнаружили боевую гранату с детонатором. Предмет тоже утилизировали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти