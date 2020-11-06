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Боевую гранату с детонатором найдена в чайхане на Обуховской Обороны
Сегодня, 10:16
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Боевую гранату с детонатором найдена в чайхане на Обуховской Обороны

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Для обезвреживания гранаты прибыли сапёры ОМОНа Росгвардии, которые изъяли её для последующей утилизации.

В одном из восточных кафе Невского района Петербурга обнаружен подозрительный предмет.

Как стало известно 26 марта, днем ранее в чайной на проспекте Обуховской Обороны, дом 56, была найдена боевая граната.

Предмет заметил владелец заведения, который сразу сообщил о находке в полицию, сообщив, что на ступеньках кафе находится граната с запалом.

Для обезвреживания гранаты прибыли сапёры ОМОНа Росгвардии, которые изъяли её для последующей утилизации. Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.

Ранее мы сообщили о том, что житель Выборга открыл стрельбу в подъезде жилого дома.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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