Боевую гранату с детонатором найдена в чайхане на Обуховской Обороны

Для обезвреживания гранаты прибыли сапёры ОМОНа Росгвардии, которые изъяли её для последующей утилизации.

В одном из восточных кафе Невского района Петербурга обнаружен подозрительный предмет.

Как стало известно 26 марта, днем ранее в чайной на проспекте Обуховской Обороны, дом 56, была найдена боевая граната.

Предмет заметил владелец заведения, который сразу сообщил о находке в полицию, сообщив, что на ступеньках кафе находится граната с запалом.

Для обезвреживания гранаты прибыли сапёры ОМОНа Росгвардии, которые изъяли её для последующей утилизации. Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.

Ранее мы сообщили о том, что житель Выборга открыл стрельбу в подъезде жилого дома.

Фото: Piter.TV