Житель Выборга открыл стрельбу в подъезде жилого дома

Задержанного доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Вечером в понедельник, 24 марта, в полицию Выборгского района Ленобласти поступил звонок от 43-летнего жителя дома №63 на улице Гагарина в городе Выборге. Мужчина сообщил, что его сосед произвел выстрел из ружья в подъезде.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, где задержали 48-летнего охранника одного из местных заводов. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл стрельбу из охотничьего ружья в направлении заявителя. По счастью, никто не пострадал.

Задержанного доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. У нарушителя были изъяты охотничье ружье, патроны, одна гильза, травматический пистолет "Оса" и четыре заряда. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV