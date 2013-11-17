По факту ДТП с трамваем на Бухарестской проводится полицейская проверка

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 24 марта, сотрудники полиции получили сообщение о ДТП на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Как стало известно, там произошло столкновение трамвая с пешеходом, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, инцидент произошел около дома №126 на Бухарестской улице. Водителем трамвая была 65-летняя женщина, которая, находясь вне пешеходного перехода, совершила наезд на 38-летнюю женщину, пересекающую дорогу параллельно движущемуся транспортному средству.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех деталей случившегося.

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Фото: Piter.TV