Пьяная девушка сорвалась с ДК имени Газа, убегая от охраны

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом нескольких ребер слева.

23-летняя жительница Петербурга серьезно пострадала после падения со второго этажа Дома культуры имени Газа на проспекте Стачек рано утром 23 марта, пишет "Фонтанка".

Предварительно известно, что девушка подверглась преследованию со стороны охраны. Охранники, догоняя девушку, предположили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, что могло привести к падению с высоты второго этажа.

После инцидента девушку задержала полиция, однако вскоре ей потребовалась медицинская помощь, и ее доставили в больницу на скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом нескольких ребер слева. Из-за тяжести состояния девушку направили в отделение реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что доводчик от двери упал на голову шестилетней девочке в Курортном районе.

Фото: Piter.TV