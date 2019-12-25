Доводчик от двери упал на голову шестилетней девочке в Курортном районе

Мать ребенка планирует написать заявление в полицию на управляющую компанию.

На Приморском шоссе шестилетней девочке на голову упал доводчик от входной двери, пишет 78.ru.

Мать ребенка планирует написать заявление в полицию на управляющую компанию. Девочка получила травмы, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Этот случай напоминает недавний инцидент на станции метро "Чернышевская", где снег, упавший с крыши, травмировал 13-летнюю девочку. Виновные в ненадлежащей уборке снега были оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV