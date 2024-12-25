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Таксист сбил 15-летнюю петербурженку на Васильевском острове
Сегодня, 10:59
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Таксист сбил 15-летнюю петербурженку на Васильевском острове

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В результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Девочка-подросток на Васильевском острове в Петербурге попала под колеса автомобиля такси. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Информация о ДТП на Университетской набережной поступила полицейским днем 5 января. Было установлено, что 38-летний таксист-мигрант за рулем машины Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 15-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть. 

В результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса. 

Уточняется, что виновник происшествия в 2024-2025 годах привлекался к административной ответственности пять раз. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель джипа съехал в реку во Всеволожском районе и погиб. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с такси, университетская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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