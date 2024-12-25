Таксист сбил 15-летнюю петербурженку на Васильевском острове

В результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Девочка-подросток на Васильевском острове в Петербурге попала под колеса автомобиля такси. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Информация о ДТП на Университетской набережной поступила полицейским днем 5 января. Было установлено, что 38-летний таксист-мигрант за рулем машины Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 15-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса.

Уточняется, что виновник происшествия в 2024-2025 годах привлекался к административной ответственности пять раз.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель джипа съехал в реку во Всеволожском районе и погиб.

Фото: Piter.TV