Водитель джипа съехал в реку во Всеволожском районе и погиб

Все детали случившегося уточняются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 января на автодороге "Петербург — Свердлова — Всеволожск" во Всеволожском районе 26-летний водитель автомобиля UAZ Patriot не справился с управлением и наехал на ограждение с последующим съездом машины в Черную речку.

В результате аварии управлявший джипом погиб на месте. Все детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Москве мужчина погиб после падения автомобиля в реку.

Фото: Piter.TV