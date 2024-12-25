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Водитель джипа съехал в реку во Всеволожском районе и погиб
Сегодня, 9:33
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Водитель джипа съехал в реку во Всеволожском районе и погиб

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Все детали случившегося уточняются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 января на автодороге "Петербург — Свердлова — Всеволожск" во Всеволожском районе 26-летний водитель автомобиля UAZ Patriot не справился с управлением и наехал на ограждение с последующим съездом машины в Черную речку. 

В результате аварии управлявший джипом погиб на месте. Все детали случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: в Москве мужчина погиб после падения автомобиля в реку. 

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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