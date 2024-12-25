В Москве мужчина погиб после падения автомобиля в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел днем 4 января на Лужнецкой набережной. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и потерял контроль. Врезавшись в мостовое ограждение, машина упала в Москву-реку.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Тело мужчины достали из воды Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Красногорске загорелась машина с фейерверками после аварии.
Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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