По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и потерял контроль.

В Москве мужчина погиб после падения автомобиля в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 4 января на Лужнецкой набережной. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и потерял контроль. Врезавшись в мостовое ограждение, машина упала в Москву-реку.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Тело мужчины достали из воды Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств происшествия.

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Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ