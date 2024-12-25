В Красногорске загорелась машина с фейерверками после аварии

В Подмосковье ночью было затруднено движение по Волоколамскому шоссе.

Автомобиль с фейерверками загорелся на территории Красногорска, расположенного на территории Московской области. Соответствующие видеокадры распространились по социальным сетям. Журналисты заявили о том, что речь идет о первой новости после наступления 2025 года. В кадре удалось заснять, что в объятом пламенем транспортном средства начали взрываться салюты. По предположениям, машина загорелась после ДТП. К текущему моменту пострадавший автомобиль выгорел дотла. Из-за данного инцидента движение в сторону Подмосковья было перекрыто правоохранительными органами и экстренными службами.Согласно информации от онлайн-сервиса "Яндекс Пробки", на двух участках дороги движение транспорта было затруднено. Речь идет о пересечении Волокаламского шоссе с улицами Жуковского и Речной.

Под Петербургом столкнулись автобус и "легковушка".

Фото и видео: Telegram / BAZA