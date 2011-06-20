Под Петербургом столкнулись автобус и "легковушка"

О пострадавших не сообщается.

Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Предварительно, днем 31 декабря на Приозерском шоссе около деревни Вартемяги столкнулись маршрутный автобус №436 и машина Datsun. В результате "легковушка" загорелась, а общественный транспорт опрокинулся на бок.

В ходе проверки дадут оценку всем обстоятельствам и причинам произошедшего.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга