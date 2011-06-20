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Под Петербургом столкнулись автобус и "легковушка"

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О пострадавших не сообщается.

Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Предварительно, днем 31 декабря на Приозерском шоссе около деревни Вартемяги столкнулись маршрутный автобус №436 и машина Datsun. В результате "легковушка" загорелась, а общественный транспорт опрокинулся на бок. 

В ходе проверки дадут оценку всем обстоятельствам и причинам произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: на "Скандинавии" водитель Mitsubishi съехал в кювет и погиб. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: дтп с автобусом, приозерское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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