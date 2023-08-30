На "Скандинавии" водитель Mitsubishi съехал в кювет и погиб

Также серьезно пострадала его супруга.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на "Скандинавии", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 30 декабря на 179-м километре трассы водитель автомобиля Mitsubishi L200 в возрасте 70 лет, двигаясь от Северной столицы в сторону Торфяновки, при неустановленных обстоятельствах съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП мужчина скончался на месте, находившуюся в машине его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время устанавливаются причины, которые поспособствовали просшествию.

Ранее на Piter.TV: в Киришском районе Ленобласти в аварии погиб водитель Citroen.

Фото: Piter.TV