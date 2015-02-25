  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Киришском районе Ленобласти в аварии погиб водитель Citroen
Сегодня, 14:00
76
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришском районе Ленобласти в аварии погиб водитель Citroen

0 0

Двое его пассажиров с различными травмами были госпитализированы.

Проводится проверка по факту смертельной дорожной аварии в Киришском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, 29 декабря, около полудня на 220 километре автодороги "Кириши – Лодейное Поле  – Тихвин – Будогощь" автомобиль Citroen съехал в левый кювет с последующим наездом на препятствие. В результате аварии водитель иномарки погиб, двое его пассажиров с различными травмами были госпитализированы.

Личности водителя и пассажиров устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: МВД

Теги: citroen, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии