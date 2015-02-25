В Киришском районе Ленобласти в аварии погиб водитель Citroen

Проводится проверка по факту смертельной дорожной аварии в Киришском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном МВД.
По предварительным данным, 29 декабря, около полудня на 220 километре автодороги "Кириши – Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь" автомобиль Citroen съехал в левый кювет с последующим наездом на препятствие. В результате аварии водитель иномарки погиб, двое его пассажиров с различными травмами были госпитализированы.
Личности водителя и пассажиров устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: МВД
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