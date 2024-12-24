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На Университетской набережной обнаружен предмет, похожий на гранату
Сегодня, 14:24
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На Университетской набережной обнаружен предмет, похожий на гранату

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В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, детали устанавливаются.

На Васильевском острове в Петербурге работают взрывотехники ОМОН Росгвардии и полицейские. Об этом рассказали днем 8 апреля в tg-канале "Дорожный инспектор". 

У берега на Университетской набережной обнаружили предмет, который похож на гранату. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, детали устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в квартире в деревне Хвалово в Ленобласти нашли мину калибра 50 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Предмет был в состоянии коррозии. Боеприпас уничтожили в условиях специализированного полигона.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: омон, университетская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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