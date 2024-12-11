В квартире в деревне Хвалово нашли мину времен ВОВ

В квартире дома в деревне Хвалово Ленобласти обнаружили предмет, похожий на старый боеприпас. Его изъяли сотрудники ОМОНа, сообщили в ГУ Росгвардии по региону.
Когда специалисты-взрывотехники осмотрели находку, было установлено, что ей является минометная мина калибра 50 миллиметров времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии.
Боеприпас будет уничтожен в условиях специализированного полигона.
Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Фрунзенского района коллекционировал оружие времен ВОВ.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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