В квартире в деревне Хвалово нашли мину времен ВОВ

Боеприпас будет уничтожен в условиях специализированного полигона.

В квартире дома в деревне Хвалово Ленобласти обнаружили предмет, похожий на старый боеприпас. Его изъяли сотрудники ОМОНа, сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

Когда специалисты-взрывотехники осмотрели находку, было установлено, что ей является минометная мина калибра 50 миллиметров времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии.

Боеприпас будет уничтожен в условиях специализированного полигона.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Фрунзенского района коллекционировал оружие времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти