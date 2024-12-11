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В квартире в деревне Хвалово нашли мину времен ВОВ
Сегодня, 11:06
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В квартире в деревне Хвалово нашли мину времен ВОВ

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Боеприпас будет уничтожен в условиях специализированного полигона.

В квартире дома в деревне Хвалово Ленобласти обнаружили предмет, похожий на старый боеприпас. Его изъяли сотрудники ОМОНа, сообщили в ГУ Росгвардии по региону. 

Когда специалисты-взрывотехники осмотрели находку, было установлено, что ей является минометная мина калибра 50 миллиметров времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии.

Боеприпас будет уничтожен в условиях специализированного полигона.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Фрунзенского района коллекционировал оружие времен ВОВ. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: боеприпас времен вов, хвалово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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