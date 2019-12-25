У деревни Хвалово из-за лобового ДТП грузовиков перекрыли трассу

В результате аварии пострадал один человек.

В понедельник, 28 февраля, на 498 км трассы А-114 произошла авария, в результате которой перекрыли трассу. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, на участке дороги рядом с Хвалово произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. В результате дорожного происшествия пострадал один человек. На месте находится представители обслуживающий дорогу подрядный организации, ГИБДД, МЧС.

Движение по трассе полностью перекрыто с 17:00. На данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби". Водителя госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Фото: ФКУ Упрдор северо-запад